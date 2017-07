За драгу ґу Централному пречисцовачу 35 милиони динари

ВЕРБАС – Управа за капитални укладаня подписала контракти зоз општинами хтори витворели право на безповратни средства зоз явних конкурсох, а медзи нїма и Општинa Вербас.

Милан Ґлушац, предсидатель Општини Вербас, подписал контракт на вецей як 35,7 милиони динари за реконструкцию и вибудов транспортней драги ґу Централному пречисцовачу одрутних водох.

По словох Ґлушца, зоз тоту транспортну линию Општина Вербас сполнює ище єдну обовязку у контракту о вибудови Централного пречисцовачу, цо оможлїви швидши и сиґурнєйши крочай ґу ришованю ище векшого проблему, а то чисценє Велького бачкого беґелю.