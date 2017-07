Бранко Ружич бешедовал зоз представнїками националних совитох националних меншинох

БЕОҐРАД – Вчера, 25. юлия, у Беоґрадзе отримана схадзка министра за державну управу и локалну самоуправу Бранка Ружича зоз представителями националних совитох националних меншинох.

На схадзки бешедоване о виволаньох, отворених питаньох, проблемох, а на нєй заєднїцки констатоване же шицки тоти проблеми и виволаня мож премосциц и же ше ище аґилнєйше будзе робиц на їх ришованю. Бешедуюци о Закону о защити правох и шлєбодох националних меншинох и Закону о националних совитох националних меншинох, односно о вименкох и дополнєньох, Ружич гварел же вони з єдней часци и плод роботи националних совитох националних меншинох и же ше пошвидко найду у скупштинскей процедури.

Тоти два закони насампредз унапредую статус националних совитох националних меншинох и вшелїяк уводза висши ступень транспарентносци у роботи, цо помогнє же би ше велї ствари одвивали на прави способ, визначел Ружич.

Як „горуце” питанє, министер наведол нєдостаток финансийних средствох, хторе ше муши ришиц у сотруднїцтве зоз партнерами и иножемнима донаторами, алє вшелїяк и зоз ресорнима министерствами, а так же би уровень финансийних средствох бул звекшани и же би ше на тот способ олєгчало и функционованє самих совитох.

Предшедуюци Координациї националних совитох и предсидатель Националного совиту Мадярох Єне Гайнал гварел же є задовольни зоз резултатами нєшкайшей схадзки, а други члени координациї ю оценєли як добре предлуженє континуованей роботи и диялоґу зоз найвисшим уровньом у републичним совиту за национални меншини.

На схадзки з министром Ружичом бул и предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац.