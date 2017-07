Дюрдьовчанє ше врацели з госцованя у Польскей

ДЮРДЬОВ – Члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова вовторoк ше врацели зоз штиродньового госцованя у Польскей.

Дюрдьовчанє на 35. Фестивалу „Лемковска ватра” у Ждинї представели Руснацох зоз Сербиї. Наступела Виводзацка танєчна ґрупа з трома танцами, Дзивоцка шпивацка ґрупа котра одшпивала три шпиванки, соло-шпивач Марко Радишич два шпиванки, а оркестер КУД „Тарас Шевченко” провадзел шицки наступи.

Дюрдьовчанє на драгу до Польскей рушели штварток вечар, а пияток ше застановели у Хажлину у Словацкей дзе их дочекали члени Здруженя „Хажлинка” котри пред трома роками участвовали на дюрдьовским Фестивалу „Най ше нє забудзе”. Там ше одпочинули од драги, алє и вєдно з домашнїма зашпивали вецей заєднїцки, народни руски/русински шпиванки.

На Фестивалу котри тирвал од 21–23. юлия, Руснацох з Горватскей представели КУД „Яким Гарди” з Петровцох и КУД „Осиф Костельник” з Миклошевцох, а у програми участвовали и Дружтва Руснацох/Русинох/Лемкох зоз Польскей, Словацкей и України.