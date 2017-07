Желимирови Тотови награда „Стриберни пастир”

КУЧЕВО – На тогорочним, 26. по шоре Фестивалу телевизийного етнолоґийного филму ФЕСТЕФ, хтори отримани у Кучеву, награду „Стриберни пастир” за найлєпшу знїмательску роботу з камеру у филму „Войводина у обєктиву Радивоя Симоновича”, у продукциї Радио телевизиї Войводини, освоєл Желимир Тот.

На ФЕСТЕФ ше приявели авторе зоз вецей як 70 телевизийнима проєктами з етнолоґийну тематику, зоз Сербиї и иножемства. Окрем за камеру, награду могло достац и за найлєпши етнолоґийни запис, режию, сценарий, монтажу и найлєпши аматерски филм, а найвекшу награду, „Златни пастир”, достал домашнї филм „Вешелє у Горнїм Любиню”, режисера Жарка Йоксимовича.

Награду „Стриберни пастир” за найлєпши етнолоґийни запис у филму „Нашо людзе” достала Светлана Милянич, а за найлєпшу режию Александар Релїч за филм „Одруцени”, обидва проєкти, як и Тотов, у продукциї Радио телевизиї Войводини.

Фестивал телевизийного етнолоґийного филму ФЕСТЕФ отримани у Кучеву од 20. до 22. юлия 2017. року.