На ютре виберанки за нови Церковни одбор

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре на ютре, 3. септембра, буду виберанки за нови Церковни одбор (ЦО).

Спомедзи 13 предложених кандидатох вибера ше 7 хлопох до дванацчленого Одбору, понеже пейцме члени зоз старого составу прилапели буц и у новим составе Одбору.

Кандидати за ЦО Славко Роман, Фрушкогорска 58; Михайло Рамач (апатикар), Владимир Сопка, ЮНА 154; Мирон Будински, Маршала Тита 125; Янко Няради (Лїптаков), Йовґена Сопки 16; Александер Виславски, Русинска 120; Владимир Чижмар, ЮНА 87, Желько Папуґа; В. Назора 99; Звонимир Гайдук, ЮНА 41; Славко Хромиш, Фрушкогорска 178; Сашо Рац, Яшу Бакова 10; Владислав Полдруги, Йовґена Сопки 49 и Славко Сивч, И. Л. Рибара 13.

ЦО ше вибера з гласаньом, а гласац можу лєм парохиянє-хлопи, старши од 25 роки. Гласанє будзе у одборнїци од 8 до 13 годзин, та пред вечаршу Службу Божу, хтора на 19 годзин.