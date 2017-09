Конкурс за врацанє уложеного до „капка по капку” и за субвенционовани кредити

РУСКИ КЕРЕСТУР/ВОЙВОДИНА – Зоз Здруженя паприґарох информую шицких заградкарох и других польопривреднїкох же у Покраїнским секретарияту за польопривреду тирва други конкурс за врацанє уложених средствох до системох залїваня „капка по капку” (цивки), на хтори за враца 60, односно 70 одсто уложених средствох. Конкурс тирва по 15. септембер.

Тиж так, польопривреднїком и информация же до 15. октобра у дїловних банкох хтори даваю кредити за польопривреду мож вжац кредити по вигодних, субвенционованих каматних стопох.

Рочна субвенционована камата виноши 3 одсто, за обробок кредиту камата 1,5 одсто, а за реґистрованих польопривреднїкох младших од 40 роки и за жени-ношительох польопривредного ґаздовства, рочна субвенционована камата лєм 1 одсто.

Шицки заинтересовани за врацанє средствох за цивки за залїванє, лєбо за бранє кредитох, пре подробнєйши толкованя, алє и помоц при конкурованю, можу ше обявиц до Здруженя паприґарох, лєбо до подприємства „Юарбис”.