Принєшени други ребаланс покраїнского буджету

НОВИ САД – Посланїки Скупштини Войводини штварток, 31. авґуста, з векшину гласох прилапели други ребаланс буджету Покраїни за 2017. рок. У одношеню на предходни (звекшани з ребалансом у другей половки юния) буджет тераз звекшани за 1,24 милиярди динари и после того ребалансу виноши 67,4 милияди динари.

Покраїнска секретарка за финансиї Смилька Йовович наглашела же з додполююцих приходох у буджету 430 милиони буду опредзелєни за транспорт; 276,1 милиони за водопривреду, 200 милиони за локални розвой и 44 милиони за социялну защиту. За скорейчасове одплацанє явного длуства Покраїни видвоєни 470 милиони динари, цо олєгча обовязки Войводини. Толкуюци други тогорочни ребаланс войводянскей каси, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович у Скупштини гварел же до ребалансу пришло пре звекшанє приходох од порциї, цо резултат привредного росту.

Попри о ребалансу, покраїнски посланїки надосц бешедовали и о проблемох зоз сушу у Войводини. Опозицийни посланїки критиковали же нє принєшени нїяки мири за зменшанє пошлїдкох од суши, понеже тропски горучави у юлию и авґусту направели вельки чкоди на польопривредних културох. Вони нє побивали же то нє инґеренциї Покраїни, алє Републики, алє заш лєм мали зауваги же и войводянски власци мало помагаю польопривреди.

Критиковане и же аж з тим ребалансом буджету буду видвоєни средства за субвенционованє залївних системох.

З другого боку, представителє покраїнскей власци винєсли податки же нєт точни информациї о чкоди од суши, понеже тераз наступа жатва. Тиж винєшени податки о рижних видвойованьох з буджету за проєкти потримовки у польопривреди.

Посланїки прилапели и Протокол о сотруднїцтве Войводини и Републики Сербскей, а за Протокол гласали шицки посланїки.

Як наявел покраїнски секретар за медзиреґионалне сотруднїцтво Оґнєн Биєлич, Протокол прецизує сотруднїцтво Войводини и Републики Сербскей (РС) у вецей обласцох, а 22. септембра у Новим Садзе го подпишу предсидателька Влади РС Желька Цвиянович и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

На схадзки прилапена и програма вименєней Рочней програми хаснованя средствох з буджетного фонду за води, вименка одлуки о максималним чишлє занятих у покраїнскей управи и даскельо закончуюци звити покраїнских установох за 2016. рок.