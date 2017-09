Видруковане перше тогорочне число „Шветлосци”

НОВИ САД – После електронского виданя, хторе вишло у марцу того року, тих дньох вишло и друковане виданє першого тогорочного числа часопису за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

На самим початку часопис приноши факсимили перших штирох бокох з першого числа „Шветлосци” з 1952. року, з котрима на символични способ означує 65-рочнїцу свойого виходзеня и нависцує нови прилоги на тоту тему.

На бокох уметнїцкей литератури обявена поезия Сашу Сабадоша и проза Ирини Гарди Ковачевич, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло трицец треце предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завиту на руски язик, котри зоз старогреческого преложел др Янко Рамач.

У рубрики „Зоз сербскей литератури” вишло пияте предлуженє драгопису „Корея, post sciptum” сучасней сербскей писательки Радмили Ґикич Пeтрович, котри зоз сербского преложела Мелания Шанта.

„Огляди” приноша роботу Душана Михалека „Перши преклади сербских и горватских писньох на руски язик”, а ту и перша часц дипломскей роботи Весни Бесерминї „Свадзебни писнї и святочни бешеди”.

Шлїдзи рубрика „Статї и есеї” у котрей обявени запис-здогадованє Катици Йованович, два огляднуца на вистави малюнкох Андєлки Балащак Античевич (у Новим Садзе и Шидзе), авторох Ирини Гарди Ковачевич и Велинки Масал-Античевич и перши преклад на руски язик „Универзалней Декларациї о правох чловека” (преклад мр Славомира Олеяра).

З нагоди шмерци Мирона Жироша и др Павла Чучки некролоґи подписує Дюра Латяк, а у рубрики „Прикази, критики, рецензиї” представени нови кнїжки Миколу Шанти и Ирини Гарди Ковачевич, о котрих пишу Ваня Дула и Олена Планчак Сакач.

„Драмски додаток” виполнює монодрама „Дзеци пекла” Йована Букелича, а число илустроване з малюнками Андєлки Балащак Античевич.

Понеже прейґ конкурсох обезпечени средства за друкованє шицких штирох числох „Шветлосци”, нєодлуга видзе и друге число, а до конца рока и треце и штварте.

Як и шицки дотерашнї, и тото число часопису „Шветлосц” мож опатриц електронски на адреси: www . ruskeslovo . com /шветлосц