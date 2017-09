И на пондзелок штрайк спозореня

СЕРБИЯ/ВОЙВОДИНА – Нови школски рок вчера почал и зоз штрайком спозореня Униї синдикатох просвитних роботнїкох. Як обявене, у 607 школох вчера були скрацени годзини, док на площох у дзепоєдних векших городох орґанизовани протести.

На протестних сходох просвитни роботнїки, медзи иншим, вимагали и поцагованє Нарису закона о занятих у явних службох и подписованє Протоколу о заробкох, на основи хторого би плаци у просвити мали буц звекшани на штреднї републични уровень.

Штрайк будзе предлужени и на пондзелок, 4. септембра. Синдикат просвитних роботнїкох Войводини, при Просвитному синдикату Сербиї, з ище трома репрезентативнима синдикатами у скоро 90 одсто войводянских школох орґанизує штрайк спозореня.

Зоз штрайком жадаю указац на нєвигодне положенє просвитних роботнїкох, односно на дискриминуюци нови закон о занятих у явних службох.

Спрам спознаньох Рутенпресу, у школох у наших местох з порядну наставу по руски штрайк спозореня вчера нє отримани, а нє будзе анї на пондзелок.

Министер просвити Младен Шарчевич тих дньох наглашел же будзе пренайдзене ришенє за злєпшанє материялного стану просвитних роботнїкох, а вчера и предсидатель Сербиї Александар Вучич гварел же просвитним роботнїком буду звекшани плаци.

Министер Шарчевич надпомнул же обезпечени одпремнїни за 1 200 занятих у просвити. Єст коло 900 занятих старших од 65 роки и скоро 370-еро котри примаю плаци, а нє прилапели другу роботу, та проблем технолоґийних звишкох будзе ришени на тот способ.