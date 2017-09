У дзецинскей заградки 136-еро дзеци, 21-но предшколске

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 1. септембра, нови школски рок почал и у рускокерестурским Оддзелєню „Цицибан” Предшколскей установи „Бамби”, а у нїм 136-еро дзеци. У Предшколскей пририхтуюцей програми 21-о дзецко.

У цалодньовим пребуваню 121 дзецко, док гевти у ґрупи предшколских дзецох. У пририхтованю за школу и пецеро дзеци рок младши, котри ту буду ходзиц два роки, дознава Рутенпрес од виховательки Емилиї Костич.

Дзеци од єдного до седем роки подзелєни до воспитно/возросних ґрупох, та єст два яшельково – дзеци од єдно до три роки и штири обданїщово – од три до седем роки, дзе єст младша, штредня, старша и мишана ґрупа (хтора єдина роби у пополадньовей змени), и єдно оддзелєнє предшколских дзецох.

З дзецми буду робиц шейсц виховательки и два сотруднїци-виховательки, а того року главна воспитачка Оленка Русковски.

Число дзецох у цалей ПУ „Бамби” Кула того року барз вельке – 1 241 дзецко у 55 воспитних ґрупох у дзевец обєктох у местох општини Кула, з чого штири у Кули, та першираз у дзепоєдних оформени и лїстинї чеканя.

Општина Кула и того року реґресує цалодньове пребуванє одредзених катеґорийох дзецох, а того року нове же родичи цо у ПУ маю треце и кажде шлїдуюце дзецко, и дзеци самохраних родичох дзе єден родитель покойни, плаца 10 одсто од економскей цени.

И надалєй безплатне пребуванє маю дзеци з фамелийох цо маю право на социялну помоц, дзеци з окремнима потребами, без родительского стараня и ромски дзеци котри у обовязней предшколскей програми.