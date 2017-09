У Дюрдьове без руского оддзелєня першей класи

ДЮРДЬОВ – У новим школским року до першей класи Основней школи у Дюрдьове рушел 61 школяр, котри розпоредзени до трох оддзелєньох на сербским язику.

Оддзелєнє першей класи ОШ по руски у Дюрдьове того року нє формованє, понеже ше за наставу по руски приявели лєм двойо школяре.

Штварток, 31. авґуста пред вечаром у голу Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове отримана програма з нагоди приєму школярох першей класи.

У програми участвовали школяре нїзших класох, котри танцовали, шпивали и рецитовали на сербским и руским язику, а за наступ их пририхттали їх учительки.

У Мишаней ґрупи Оддзелєня Предшколскей установи „Дюрдєвак” у Дюрдьове єст дзевецеро дзеци, двойо у старшей и седмеро у младшей ґрупи. З тей Мишаней ґрупи до першей класи вчера рушели седмеро дзеци.