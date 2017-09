КОЦУР – Вчера, 1. септембра, и за школярох коцурскей ОШ „Братство єдинство“ почал нови школски рок, а до першей класи рушели 45 школяре.

Наставу на руским язику буду слухац пецеро першокласнїки – 3 дзивчата и 2 хлапци, котрих будзе учиц учителька Лидия Будински.

Шицких школярох на уходзе до Школи привитала директорка Славица Байор и пожадала им вельо щесца и успиху у тим школским року.

Першокласнїкох до учальнї припровадзели родичи, а потим ушлїдзело и їх перше преволованє як школярох.