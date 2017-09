Керестур заш лєм ма два оддзелєня першокласнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як у цалей Сербиї, и у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” за єй 538 школярох вчера, 1. септембра бул перши дзень у новим школским 2017/18. року, а у медзичаше, вчера коло поладня з Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци до Школи сцигло и ришенє о можлївосци снованя двох оддзелєньох першей класи ОШ.

У тих двох оддзелєньох буду 26-еро школяре, з котрих єден по Индивидуалней образовней програми (ИОП). Першколаснїкох буду учиц учительки Блажена Бодянец и Веруна Медєши.

У Основней школи у Керестуре того року єст 284 школярох, цо за осем менєй як влонї, док у Штреднєй школи нови школски рок почал за 254 школярох, цо за 22 вецей як прешлого року.

Директорка Школи Хелена Пашо Павлович у главним будинку Школи привитала штредньошколцох першей класи, а потим у школским будинку Замок школярох першей и другей класи ОШ, дзе буду ходзиц по початок сезони зогриваня. Першокласнїки од Школскей управи достали дарунки – по теку и клайбаси.

Школяре пиятей класи ОШ у новим школским року достали и єден нови предмет – обовязну информатику и рахункарство, як и два кориґовани предмети – Технїку и технолоґию и Физичне и здравствене воспитанє, до хторого интеґровани скорейши виборни „Спорт”.

Новосц у керестурскей Школи и же школяре, алє лєм у ОШ, маю и униформи – маїци, понеже керестурска Школа у ґрупи од 55 одсто школох у Сербиї у хторих родичи вигласали уводзенє униформох.

Штредньошколци и школяре нїзших класох ОШ на наставу у тим мешацу иду у предполадньовей, а школяре висших класох у пополадньовей змени.