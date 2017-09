Нєшкайши „Мелодиї Руского двору” буду у Словацким доме

ШИД – У Шидзе нєшка, 2. септембра, будзе Дзешати Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, у орґанизациї КПД „Дюра Киш”, а як гварели орґанизаторе, пре наявену дижджовну хвилю манифестация будзе отримана у сали Словацкого дому СКУД „Єднота“, а нє на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї.

У Словацким доме буду порихтани и етно-штанди, хтори буду отворени на 17 годзин, а вистава малюнкох з Подобовей колониї „Руски двор 2017“ будзе у Лєтнєй владическей резиденциї, як и плановане, и почина на 16 годзин.

Музична часц, у хторей ше змагаю оркестри з наших дружтвох, у Словацким доме почина на 18 годзин. Фахови жири преглаши три найлєпши оркестри, а будзе преглашени и найлєпши оркестер по думаню публики.

У ревиялней часци зоз своїм репертоаром наступя домашнї – члени Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“.