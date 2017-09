Побиднїки Керестурци, Шидянє, Митровчанє и Петровчанє

ШИД – На Дзешатим Фестивалє тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, хтори всоботу, 2. септембра отримани у Шидзе, фахови жири у катеґориї „вельки оркестер” за найлєпши преглашел оркестер Дому култури Руски Керстур, под руководительством Мирка Преґуна; у катеґориї „мали оркестер” за найлєпши преглашени оркестер КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, под руководительством Драґана Макивича, а награду фахового жирия за найлєпшу интерпретацию на Фестивалє достало Здруженє гражданох „Руснаци“ зоз Сримскей Митровици – їх оркестер под руководительством Желька Ходоби и шпивачки Даниєла Горняк и Сладяна Адамович.

По оцени публики за найлєпши оркестер преглашени оркестер Дружтва Руснацох „Руснак“ з Петровцох, з Горватскей, под руководительством Ивана Лїкара. Наградзени достали малюнки з Подобовей колониї „Руски двор“, а награди ноша мено Евґена Сабола Ґену, покойного професора и културного роботнїка зоз Шиду.

Попри спомнутих, у змагательней часци Фестивалу участвовали оркестри наших дружтвох з Вербасу, Нового Саду, Дюрдьова и Нового Орахова, як и оркестер горватского КУД зоз Шиду, док у ревиялней часци наступели оркестер, Старша и Младша шпивацка ґрупа домашнього КПД „Дюра Киш”.

У провадзацей часци Фестивалу були орґанизовани етно-штанди здруженьох женох, як и вистава малюнкох з Подобовей колониї „Руски двор 2017“, хтора була у Лєтнєй владическей резиденциї.

Присутних на Фестивалє тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, хтори пре дижджовну хвилю отримани у Словацким доме, привитали предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац и началнїк Општинскей управи Шид Ромко Папуґа, а Фестивал у мено орґанизатора и домашнього отворел предсидатель КПД „Дюра Киш“ Златко Манько.

Програму Фестивалу провадзели и народна посланїца и членїца НС Олена Папуґа, заменїк предсидателя НС Руснацох Йовґен Мудри, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ана Мария Ранкович, нашо священїки и явни и културни роботнїки.