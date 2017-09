У Шидзе бул перши Вечар за младих – Рок концерт

ШИД – Пред Фестивалом тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“, пияток, 1. септембра, у просторийох КПД „Дюра Киш” у Шидзе отримани перши Вечар за младих – Рок концерт, на хторим участвовали музичаре з Руского Керестура и Шиду.

Пред нєвельким числом публики перши наступели Керестурци – шпивачка Кристина Афич з композициями по руски и по сербски, а на ґитарох ю провадзели Жарко Остоїч и Павле Рац.

Потим Сашо Палєнкаш, тиж з Керестура, одшпивал и на ґитари, концовки и фуяри одграл вецей свойо авторски и обробени композициї, а перши раз з нїм на тапану грала и керестурска штредньошколка Николина Шарич.

Домашнї шидски бенд „Бандитоси” наступел на концу того Вечару за младих, хтори отримани у рамикох фестивалу „Мелодиї Руского двору”, а у орґанизациї младих членох КПД „Дюра Киш”.