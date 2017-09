Вше менєй предшколски оддзелєня по руски

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 2. септембра, у просторийох рускокерестурского Оддзелєня ,,Цицибан” Предшколскей установи ,,Бамби” з Кули отримана седемнаста схадзка Активу воспитачкох/вихователькох у предшколских усановох у хторих ше наставу на руским язику отримує як порядну, лєбо як виборну активносц.

На схадзки, хтору у мено орґанизатора – Дружтва за руски язик, литературу и културу водзела секретар Дружтва Ирина Папуґа, присуствовали воспитачки з Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова и Вербасу, як и наставнїци котри руски язик викладаю як виборни предмет у основних школох у Кули и у штреднїх школох у Новим Садзе. На схадзки присуствовал и писатель и публициста, дакедишнї директор НВУ ,,Руске слово” Нови Сад Дюра Латяк, котри бешедовал о перших виданьох сликовнїцох по руски, учебнїкох и другей литератури за дзеци.

Попри о проблему нєдостатку руских кнїжкох, сликовнїцох и другей литератури за предшколски возрост, отворено бешедоване и о грожацим проблему нєставаня руских предшколских оддзелєньох, хтори ше гаша пре националну нєсвидомосц, алє, як поведзене, и пре проблеми у орґанизациї.

У Руским Керестуре у оддзелєню ,,Цицибан” тераз єст 136-еро дзеци и цалосна настава по руски, у руским оддзелєню пририхтуюцей ґрупи на руским язику у Коцуре єст 7-еро, а у Дюрдьове у мишеней ґрупи 9-еро дзеци. Як проблем визначени почежкосци у орґанизованяю предшколскей настави у предшколских установох у Вербаше, дзе єст коло 90-еро руски дзеци, а виборна настава на руским язику нє орґанизована.