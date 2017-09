И Руснаци на означованю Дня Суботици

СУБОТИЦА – На тогорочней програми з нагоди означованя Дня Суботици участвовали и члени Дружтва Руснацох у Суботици – млади шпивачки Тамара Емеди и Уна Андонович. Вони наступели з двома нашима шпиванками – „Накошени марадики” и „Ей, там на гори”, на синтисайзеру их провадзела Мая Емеди, а за наступ их пририхтала Наташа Ґрунчич.

Суботица свой дзень означує 1. септембра, як здогадованє на датум кед пред 177 роками достала статус шлєбодного кральовского городу.

Дзень Городу Суботица того року означени 1. и 2. септембра з рижнима културнима и спортскима манифестациями.