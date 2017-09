Общому шпиталю у Вербаше 10 милиони динари

ВЕРБАС – На основи явного конкурсу Покраїнского секретарияту за здравство за додзельованє средствох здравственим установом чий снователь АП Войводина, а пре обезпечованє лєпших условийох за роботу, Общому шпиталю Вербас додзелєни скоро 10 милиони динари за нову опрему у двох оддзелєньох.

Оперативни блок достанє нови, сучасни стол за операциї, за хтори Покраїнски секретарият за здравство опредзелєло 4 милиони 900 00 динари, а Оддзелєнє интерней медицини достанє ултразвучни апарат, вредни вецей як пейц милиони динари.