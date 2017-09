Векши права мацером з польопривредних ґаздовствох

БЕОҐРАД – Нови Закон о финансийней потримовки фамелийом з дзецми би мал виєдначиц права мацерох котри жию на валалє и робя у польопривреди, а котри до тераз нє мали надополнєнє под час положнїцкого хорованя и други права котри маю заняти мацери у Сербиї.

По словох министерки задлуженей за популацийну политику Славици Дюкич Деянович, кажда осиґуранїца котра у польопривредним ґаздовстве, а найменєй два роки пред родзеньом дзецка мала здравствене осиґуранє, здобудзе исти права як и жена котра занята у привредним субєкту.

– Значне же велї жени достаню финансийни средства, а то насампредз жени котри дочасово заняти, на найменєй до 18 мешаци, жени котри нє анґажовани з контрактом о роботи, и подполно буду виєдначени з мацерами котри у стаємним роботним одношеню – гварела министерка за РТС.

Од идуцого року нови предписаня предвидзую єднократну помоц за перше дзецко од 100 000 динари, як и звекшанє додатку за друге, треце и штварте дзецко.

Место врацаня ПДВ, предвидзена єднкратне надополнєнє од 5 000 динари за кажде родзене дзецко, а министерка гварела же то правдивше ришенє.