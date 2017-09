У януаре и на гайзибану прейґ Жежельового мосту

НОВИ САД – Подпредсидателька Влади Сербиї и министерка будовательства, транспорту и инфраструктури Зорана Михайлович и подпредсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович прешлого пиятку, 1. септембра, обишли роботи на вибудови Жежельового мосту у Новим Садзе, дзе тирва поставянє малого луку на штреднї слуп.

На Жежельови мосце 30. авґуста почало поставянє малого луку, длужини 180 метери, з петроварадинского боку.

Як гварела министерка Зорана Михайлович, у новембру по Жежельовим мосце годни преходзиц пешаки и бициґлисти, а по запланованей динамики, у януару будзе отворени за гайзибански транспорт.

Визначела важносц Жежельового мосту, хтори и часц проєкту модернизованя гайзибанскей драги Беоґрад-Будапешт, а предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же вон особнє нє задовольни з динамику роботох на вибудови Жежельового мосту, алє же ше муши припознац уложени труд за остатнї даскельо мешаци у надополньованю того цо страцене скорей.

Мирович додал же ше пренаходзи и виводзачох роботох за приступнїци з петроварадинского боку, як цо то случай на новосадским.