Покраїна и далєй софинансує залївни системи

НОВИ САД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич, пияток, 1. септембра, уручел ище 82 контракти у рамикох другого конкурсу за софинансованє купованя опреми за залїванє и експлоатацийни студнї. Слово о инвестицийох вредносци 100 милиони динари, з чию реализацию под залївну систему буду нови 830 гектари.

Радоєвич наглашел же за купованє опреми за залївни системи у 2017. року видвоєни 30 одсто вецей средства як у 2016. року.

У вияви за медиї Радоєвич гварел же у септембру Покраїнски секретарият за польопривреду перши раз розпише конкурс за купованє новей польопривредней механїзациї, за цо обезпечени 150 милиони динари.

Ресорни секретар ше огляднул и на чкоду у польопривреди пре тогорочну сушу, визначуюци же у сотруднїцтве з локалнима самоуправами и польопривреднима фаховима службами будзе дата адекватна оцена чкоди од суши на польодїлских културох у цалей Войводини и же ше обчекує реалну оцену, а потим, з ресорним републичним министерством, и конкретни мири за помоц польопривреднїком.