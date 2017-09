Квалитет роду задоволююци, а и предаванє

Оберачка червеней роговей паприґи у керестурским хотаре почала ище пред манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, насампредз пре єй вчасне пресадзованє на польох, уж коло 1. мая, найдалєй по керестурски Кирбай, 9. мая. Вчасному обераню допринєсла и тогорочна барз цепла хвиля, з минималнима количествами паданьох.

Векшина паприґи у Руским Керестуре красна, так же задовольни и продукователє, и одкупйоваче. Затераз, векши почежкосци у одкупу червеней роговей паприґи нє було. Нормалне же ше кажди продукователь наздава и жада векшу одкупну цену, но патраци на исти час прешлого року, цена аж и векша за коло дзешец динари по кили.

У одношеню на прешли рок, велька розлика у тим же паприґу тераз єст кому предац, та з коректним класованьом мож очувац стаємних купцох и одкупйовачох, а попри домашнїх, присутни и даскельо одкупйоваче з цалей Сербиї.

Початна одкупна цена першей класи червеней роговей паприґи була 58 динари. Провадзаци тарґовище и рушаня ценох, тераз є зменшана и формує ше ю на дньовим уровню.

У ВИТРИНИ ЗА УКАЗОВАНЄ

– Керестурске подприємство „Изґлед” за собу ма уж седемрочне искуство у одкупу паприґи, сотрудзуєме з велїма керестурскима продукователями, та и з других местох – гвари Еуфемия Чизмар з „Изґледу”. – Тот рок запаметаме по квалитеним урожаю, бо поровнуюци з прешлим, розлика барз велька. Одкупюєме кажди дзень, паприґи з другей класи дньово одкупиме од 50 до 60 тони, док з першей коло 17 тони. Перша класа паприґи наменєна купцом котри найвецей вимагаю, як цо то вельки маркети у Горватскей, Словениї, Босни, Мадярскей и числени домашнї, а дотераз шицки були задовольни.

Перша одкупена паприґа вивежена до Мадярскей, тот купец вимага контролу з „Юґоинспекту” и числени анализи, а керестурску паприґу положели до витрини за викладанє и указованє роби, цо вельо гутори о єй квалитету – твердзи Чизмарова.

Паприґу, першу и другу класу, та ткв. „микс-класу”, у валалє и того року поряднє одкупює и керестурске подприємство „Т-пам”.

ПРАВА СЕЗОНА ПРИХОДЗИ

– Вельке интересованє и продуковательох и купцох за паприґу, но думам же права сезона паприґи праве лєм приходзи. Перша класа наменєна за вивоз, а микс и друга за преробок у домашнїх и иножемних хладзальньох. Одкуп плануєме през цалу сезону, а найвироятнєйше закончиме з одкупом желєней паприґи – гвари за нашо новини власнїк „Т-паму” Павле Малацко.

Друга класа керестурскей паприґи подрозумює велькосц паприґи у пречнїку при конарчку 6 центиметри, меншу суху флеку, криви и нє барз мали плоди. Така паприґа идзе до прерабяцких погонох и хладзальньох.

– Паприґу хтору як поштреднїк одкупюєм за подриємство зоз Заходней Сербиї ше прерабя у керестурскей хладзальнї, понеже тамтейши власнїк ту уложел власни средства до ремонту и отримованя – гвари єден з одкупйовачох Иґор Варґа, додаваюци же одкупює и микс-класу, чия цена завиши од квалитету паприґи.

Керестур познатши по червеней роговей паприґи, алє ше садзи и били файти, та даскельо паприґаре, прейґ одкупйовача Малюша Чуния, законтрачели билу парадичову паприґу, котру обераю уж скоро два мешаци.

– Попри конченя з парадичову, уж роки поштредуєм у одкупу другей класи червеней роговей. Обезпечели зме стаємни каждодньови одкуп, а плануєм одкупйовац и першу класу за вивоз до Босней – гвари Чуни.

ЗАЖИЛА И НОВА ЗАДРУҐА

Кед прешлого року було почежкосци з предаваньом паприґи, анґажовало ше и Здруженє керестурских паприґарох „Капсикум анум” котре з директним контактом з купцами обезпечело лєпшу цену, а удало ше им теди розтерховац и преобтерховане тарґовище у валалє.

З таку праксу Здруженє од початку сезони предлужело и того року, кед поштредовало у одкупу першей, желєней паприґи.

Тераз су самостойни одкупйоваче, прейґ новооснованей Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґа”, хтора у Аґенциї за привредни реґистри основана праве тераз, 24. авґуста. И попри тим же ше ище вше кончи з потребнима паперами, уж навелько робя и на одкупу паприґи, и як гварел єден зоз сновательох и предсидатель Скупштини Задруґи Владимир Варґа, рахую же того тижня одкуп паприґи прейґ Задруґи почнє ище озбильнєйше.

– Як паприґаре добре знаю, векши, озбильнєйши одкуп паприґи обчекуєме у септембру, а тераз баржей идзе до хладзальньох, хтори ю змарзую. Док почнє озбильнєйши одкуп, паприґа будзе и пребрана, та треба добре роздумовац як ше ю обера. Ми одкупюєме на одкупним месце на силосох фирми „НС Аґроинґ”, на виходзе з валалу на Новим населєню.

Затераз одкупюєме пондзелок, стреду и пияток за двох купцох, наявени ище єден, та би прейґ нас мало исц по коло два камиони дньово, односно коло 40 тони паприґи. Одкупюєме цалу червену рогову першу и другу класу, бо ше то прилагодзує купцом. За хладзальнї векшином идзе друга класа, алє глєдаме цо вецей купцох першей класи, понеже ше то тераз указує як проблем, покля нє почню пияци, даяки накупци… За першу класу цена 45 дианри, а за другу 27-30 динари – гвари Варґа.

Предсидателька Здруженя паприґарох „Капсикум анум” и тиж єдна зоз сновательох, однєдавна и директорка Задруґи „Керестурска паприґа” Душица Орос додава же ше контактує директно з купцами, а нє прейґ поштреднїкох. З тим доставаю на цени, хтора тераз и найвекша у валалє.

– Першу класу паприґи ше пакує до бокс-палетох, подрозумює шицку здраву паприґу векшу як 14 центиметри, а може буц и благо крива. Думам же кед хладзальня може плациц 45 динари за першу класу паприґи цо идзе на преробок, та би на одкупних местох, дзе ше паприґу пакує до ґайбочкох, кажда очухана и наменєна за вивоз, цена мала буц ище векша. Одкупюєме и другу класу по стаємних критериюмох, зоз суху флеку до велькосци пейц динарошки – гварела Оросова.

МЕРКУЄ ШЕ НА ЗАДАТИ КРИТЕРИЙ

До валалу приходза и два подприємства за одкуп паприґи – „Дарком” и „Жуте дунє”, хтори нєпоштредно купую од продуковательох, а цену формую спрам тарґовища и квалитету роби.

Способ класованя и пакованя подобни, як и за керестурских одкупйовачох. Розлика у тим же кед паприґа нє задоволює критерий класованя, ютредзень ю врацаю назад до валалу, док керестурски одукупйоваче уж на одкупу контролую квалитет спакованей роби.

Вшелїяк, у Керестуре и надалєй присутне и длугорочне звикнуце продуковательох паприґи же би ю паковали до мехох и предавали накупцом. Таки способ предаваня ше того року, голєм затераз, указал як нє барз подзековни, бо паприґа нїґда насиґурно нє предата, а часто и достата цена менша од понукнутей на одкупних местох. Алє, сезона обераня и предаваня паприґи лєм почала…