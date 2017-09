Координация Националних совитох нєшка о образованю

БЕОҐРАД – У Палати „Сербия” у Беоґрадзе нєшка будзе порядна схадзка Координациї националних совитох (НС-ох) националних меншинох у Сербиї, на хторей єдна з главних точкох дньового шору будзе розправа о найзначнєйших питаньох у обласци образованя на язикох меншинох.

На схадзки, хтора почина на 12 г., предвидзена и розправа о роботи представительох Координациї НС-ох у роботних ґрупох за вименки и дополнєня Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох и Закона о националних совитох националних меншинох.

Схадзку зволал терашнї предшедуюци Координациї – предсидатель НС Мадярох у Сербиї мр Єне Гайнал, а спред НС Руснацох на схадзки буду присуствовац членїца НС и предсидателька Одбору за образованє НС Мелания Римар и секретар НС Таня Арва Планчак.