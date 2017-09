КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општинске здруженє пензионерох Кула додзелї єднократну помоц пензионером з найнїзшима пензиями, а право на тоту помоц маю пензионере чия пензия нє векша од 13 000 динари.

Шицки пензионере котри витворюю спомнуте право, до Здруженя пензионерох у Кули (М. Тита 248), лєбо до своїх месних орґанизацийох, та з тим и до рускокерестурскей, най по 15. септембер придаю чек з пензиї и особну леґитимацию.