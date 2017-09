Општина Вербас штредньошколцом реґресує превоз и змесценє у доме

ВЕРБАС – Општина Вербас обезпечела числени олєгчаня за штредньошколцох у новим школским року, як цо то реґресованє превозу у цалосци, лєбо часточно тим котри путую до штреднєй школи, лєбо трошкох змесценя до дому и викенд-карти за штредньошколцох у школярских домох.

Реґресованє до 100 одсто можу витвориц школяре котри доставаю дзецински додаток, социялне надполнєнє, дзеци без родичох, дзеци зоз завадзанями у розвою, як и дзеци спаднутого борца, або воєного инвалида.

Реґресованє до 70 одсто витворяя дзеци з фамелийох хтори маю приходи и з польопривреди, дзеци з єдним родительом зоз зменшанима приманями, дзеци котри маю дзецински додаток дзе обидвойо родичи нєзаняти и дзеци з фамелийох дзе єст вецей школярох-путнїкох.

Попуст од 60 одсто на змесценє у дому и викенд-карту, лєбо мешачну карту можу достац и гевти котри маю одлични успих у прешлим року, а право на 50 одсто попусту маю хаснователє дзецинского додатку, школяре зоз статусом вибеженцох, як и школяре у фамелийох дзе єст вецей путнїкох, а хаснователє су дзецинского додатку.

Информацию о потребней документациї мож найсц на сайту Општини Вербас – www.vrbas.net, а документацию за витворйованє даєдней субвенциї треба придац на шалтер 8 у будинку Општини.