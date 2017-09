Олєгчаня у плаценю пребуваня у оводи

ВЕРБАС – Општина Вербас обезпечела безплатне, лєбо реґресованє часци трошкох змесценя дзецох до дезецинскей заградки за тот школски рок, а право на безплатне пребуванє дзецох у оводи маю дзеци без родичох, а без права на дзецински додаток; дзеци зоз завадзанями у розвою ( без дзецинского додатку); дзеци з материялно загрожених фамелийох и дзеци з фамелийох хтори доставаю социялну помоц.

Право на безплатне пребуванє маю и дзеци спаднутих борцох и воєних инвалидох, треце и кажде шлїдуюце дзецко (у случаю же шицки ходза до оводи), як и штварте и кажде шлїдуюце дзецко од рока по возрост першей класи.

Право на зменшанє од 20 одсто пребуваня доставаю родичи з хорим дзецком – за шицки дзеци з фамелиї котри хасную услуги предшколскей установи.

Право на зменшанє пребуваня од 50 одсто маю дзеци самохраних родичох, дзеци котри доставаю дзецински додаток, як и треце и кажде шлїдуюце дзецко з фамелиї з вецей дзеци.

Информацию о потребней документациї мож найсц на сайту Општини Вербас – www.vrbas.net, а вимоги з документацию треба придац на шалтер 9 у будинку Општинскей управи Вербас од 1. септембра.