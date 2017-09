Уручени школски прибор дзецом войнових инвалидох

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вчера придал 24 комплети школского прибору и теки дзецом войнових инвалидох з подруча шидскей општини.

З тей нагоди виявел же локална самоуправа поможе у обезпечованю условийох за їх добре школованє и здогаднул же их родичи участвовали у войнох 90. рокох прешлого вику.

На дарункох подзековал предсидатель Здруженя войнових и воєних инвалидох и фамелийох погинутих борцох Општини Шид Милош Остоїч, визначуюци же тото здруженє добре сотрудзує з локалну самоуправу.

Школски прибор вчера достали и першокласнїки з ОШ „Сримски фронт“, котри з порядну наставу почали нєшка у будинку ОШ „Бранко Радичевич“, понеже ше их школу ґенерално адаптує. Дарунки школяром придали покраїнска посланїца Деяна Крсманович и членїца Општинскей ради Шид Александра Жиґич.