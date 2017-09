„Белава птица” з Кули у проєкту „Оддих”

КУЛА – Здруженє за помоц ментално нєрозвитим особом „Белава птица” („Плава птица”) з Кули медзи пейц орґанизациями у Сербиї потриманима на конкурсу Европскей униї „Societas”, хтори водзел Каритас Сербиї. З тим проєктом ше на националним уровню намага унапредзиц положенє особох з интелектуалнима и менталнима почежкосцами.

Проєкт оформює першу реґионалну услугу социялней защити „Оддих змесценє”, односно же ше дзеци и одроснути з почежкосцами у розвою котри жию у своїх фамелийох можу на кратше, лєбо длужей змесциц до „Оддих змесценя”. Под час того змесценя за хасновательох обдумани рижни роботнї, роботно-терапийни програми, рекреация, костиранє и фахова старосц о нїх.

Циль програми же би ше особи з почежкосцами у розвою до цо векшей мири осамостоєли, розвили стросц о себе и звикли ше на одвоєносц од фамелиї. На другим боку, фамелия достава дакус одпочивку и оддих, же би могла предлужиц старац ше о членови з розвойнима почежкосцами. На тот способ ше зменшує змесценє до домских установох за особи з почежкосцами у розвою.

Проєкт тирвац 13 мешаци, а наменєни є за фамелиї з општинох Кула, Вербас, Србобран и Оджак.