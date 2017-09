Обука за починанє самостойней роботи

КУЛА – Новосадски гуманитарни центер од 20. септембра по 31. октобер у кулскей и апатинскей општини орґанизує пейцдньово безплатни обуки за починанє самостойней роботи. Предносц за обуку маю млади од 15 до 30 роки и жени, без огляду на старосц. Найуспишнєйши ше зоз свою идею годни приявиц за доставанє безповратни средствох, а остатнї термин за приявйованє на обуку 10. септембер.

Буду орґанизовани обуки за Орґанску продукцию поживи, Розвой локалного туризму и Помоци старшим особом у обисцох.

Обука безплатна за шицких, а трошки зноши Новосадски гуманитарни центер, на чиїм сайту мож найсц формулар за прияву, хтори треба послац на е-адресу: mira.nshc@gmail.com, лєбо по факсу на телефонски числа 021/423-021 и 021/423-024. Мож го послац и по порядней пошти, на адресу: Новосадски гуманитарни центер, Арси Тодоровича 3, 21 000 Нови Сад.

Дополнююци информациї мож достац у Канцелариї за локални економски розвой Општини Кула на тел. 025/751-189 и 025/729-650, роботни днї од 7 до 15 годзин.