Преглашиц сушу за елементарну нєпогоду

СЕРБИЯ – Вецей здруженя польопривреднїкох вимага же би Влада Сербиї 2017. рок преглашела за рок елементарних нєпогодох, насампредз пре сушу, и же би предложели мири за защиту польопривреднїкох.

Зоз здруженьох тиж поведзене же польопривреднїки штредком авґуста глєдали схадзку з премиєрку Ану Брнабич и предствителями министерствох польопривреди и финансийох, алє же на тоту вимоги одвит ище нє достали.

Наглашене же того року вельки утрати прецерпя польопривреднїки котри продукую лєм жито, слунечнїк и кукурицу, понеже урожай тих културох пре сушу значно зменшани.

Польопривреднїки вимагаю зменшанє порцийох и доприносох и можлївосц купованя горива по вигоднєйших ценох.