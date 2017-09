Конкурс за змесценє студентох до домох

СЕРБИЯ – Розписани Конкурс за приєм студентох високошколских установох у Републики Сербиї до Установох за змесценє (до домох) за школски 2017/18. рок.

Конкурс за студентох першого року студийох отворени од 1. по 15. септембер, за студентох старших рокох студийох од 15. септембра по 31. октобер, а за студентох другого, або трецого ступню студийох од 1. октобра по 5. новембер. Можу коонкуровац студенти котри перши раз уписую рок и на буджету су.

За студентох котри уписую други, лєбо треци ступень студийох потребне и уверенє же су нєзаняти.

За кажду катеґорию по конкурсу опредзелєни одредзени капацитети, так же ше нє ранґираю вєдно. За студентох зоз загрожених катеґорийох опредзелєни 10 одсто капацитетох за хтори розписани конкурс.