Резултати виберанкох за Церковни одбор буду познати познєйше

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 3. септембра, у рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая отримани виберанки за нови Церковни одбор. Гласало ше у одборнїци од 8 до 13 годзин и пред Вечаршу Службу Божу, а право гласа мали парохиянє-хлопи, старши од 25 роки.

Спомедзи 13 предложених кандидатох виберало ше седем нових членох ЦО, а пейцме дотерашнї члени буду и у новим составе Одбору.

После одредзеного часу за приманє заувагох, резултати виберанкох за ЦО потвердзи владика кир Гергий Джуджар, и аж теди буду познати мена нових членох Одбору.