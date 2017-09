Нєшка упис нових членох до КУД „Жатва“ и друженє у Руским доме

КОЦУР – У „Руским доме“ у Коцуре нєшка, 23. септембра, будзе друженє з назву „Зашпивайме вєдно“, а пред тим, на 18 годзин почнє уписованє нових членох до секцийох КУД „Жатва“.

Руководительство КУД поволує родичох же би до Руского дому приведли дзеци понад 3 роки и предшколски дзеци най ше упознаю зоз секциями „Жатви”, а на упис поволани и школяре, младеж и шицки други заинтересовани котри жадаю буц члени фолклорней, шпивацкей, драмско-бабкаркей, ритмичней, литературней, еколоґийней, дебатней, шаховскей, лєбо историйней секциї КУД „Жатва”.

На програми з назву „Зашпивайме вєдно“, хтора почина на 20 годзин, шицки котри приду буду упознати з руску музику. Попри приємного друженя, слуханя рускей музики и шпиваня, присутни годни видзиц як випатра перша руска ґрамофонска плоча, компакт-диски з руску музику, як и други ствари вязани за нашу шпиванку.