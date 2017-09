РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Месного одбору Рускей матки Руски Керестур, нєшка, 23. септембра, у Руским Керестуре будзе Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох.

Стретнуце творительох з месних, Городского и Реґионалного одбору РМ будзе на 19 годзин у сали Месней заєднїци Руски Керестур (у Спортскей гали).