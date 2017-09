Вчера Новосадянє, нєшка на Фестивалє наступаю Шидянє, Керестурци и Бикичанє

ВЕРБАС – У Вербаше тирва 39. Фестивал фоклорних традицийох Войводини, найвекша змагательна смотра фолклору, традициї и жридловей музики у нашей покраїни, на хтори ше пласовали 98 ансамбли 26 националних заєднїцох з Войводини. Манифестация почала пияток, а будзе закончена на ютре, 24. септембра.

Попри нєшкайшей и ютрейшей смотри старших аматерох, вчера отримани и Дзевяти Фестивал дзецинскей жридловей творчосци, на хторим, тиж на основи пласману, наступела и Дзецинска фолклорна ґрупа Руского културного центру з Нового Саду, з танцом „Облїванє”, у хореоґрафиї Владимира Ивана. Танєчни ансамбл провадзел оркестер РКЦ, под руководительством Владимира Сивча.

Нєшка, 22. септембра, на Фестивалє фоклорних традицийох Войводини наступа Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду з приказом обичаю „Закончованє жатви при Руснацох у Шидзе“, уметнїцкей руководительки Снежани Лазич, а з провадзеньом оркестру под руководительством Драґана Макивича. КПД „Дюра Киш“ на Фестивалє нєшка участвує и з Младшу шпивацку ґрупу, хтора виведзе народни шпиванки „Кед я на Торише“ и „Фуяра, фуяра“, а пририхтала их Наташа Еделински Миколка.

На Фестивалє нєшка наступа и Дзивоцка шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур, з народнима шпиванками „Мамо моя, мамо“ и „Там у лєше“, под уметнїцким руководительством мр Мирка Преґуна.

При концу нєшкайшей програми наступя и аматере КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу, з приказом обичаю „Оберачка грозна при Руснацох у Бикич Долу“. Уметнїцки руководитель Бикичанох Борислав Барна, а руководитель оркестру Боян Бабич.

Фестивал фоклорних традицийох Войводини шветочно отворени вчера вечар, а того року ше на нїм окреме представя чарногорска национална меншина у Сербиї.

Програма у Велькей сали Центру за физичну културу „Драґо Йовович“ нєшка и на ютре почина на 17 годзин, а уход безплатни.