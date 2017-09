Представителє АП Войводини нащивели кир Георгия Джуджара

НОВИ САД – Апостолского еґзарха за грекокатолїкох у Сербиї владику Георгия Джуджара вчера, 22. септембра, у административним шедзиску Еґзархату у Новим Садзе нащивели помоцнїк покраїнского секретара у Покраїнским секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Илич и Весна Радоман Рокнич з того секретарияту, пре упознаванє и розвой сотруднїцтва.

На стретнуцу були и парох новосадски о. Юлиян Рац и предсидателька Културней ради у новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла.

Владика госцох накратко упознал з историю и положеньом грекокатолїкох, з констатацию же є за просперитет и сотруднїцтво зоз шицкима добрей дзеки у окруженю.

Мирослав Илич присутних поинформовал з позитивнима намаганями покраїнскей власци и можлївосцами за материялну и кажду другу помоц вирским заєднїцом, визначуюци же сербски народ, як векшински и добри домашнї, сце мац гуману и християнску одвичательносц за шицких котри ту жию, як и же национални себичносци, кед же их єст, треба превозисц.