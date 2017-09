У основних школох у шидскей општини будзе виучованя руского язика

ШИД – Як вчера пренесла програма по руски РТВ, у основних школох у Шидзе обявени резулати анкети о вияшньованю родичох за виучованє мацеринского, односно руского и словацкого язика у матичних и їх подручних школох.

Як гварел помоцнїк директора Основней школи „Сримски фронт” Милан Милич, анкета указала же за виборну наставу на руским язику у тей школи заинтересовани, односно приявени 20 школяре, дзе єден и з першей класи ОШ, а за наставу на словацким язику 21 школяр.

Помоцнїца директора ОШ „Бранко Радичевич” Вера Дупало гварела же за виучованє руского язика у матичней школи и їх Подручней школи у Бачинцох приявени вєдно 27-еро школяре од першей по осму класу ОШ, преноши РТВ.

Накадзи ресорне министерство одобри формованє ґрупох будзе познате кеди почнє настава, а вязано за наставу по руски, на пондзелок, 25. септембра, основни школи у Шидзе нащивя и представителє Националного совиту Руснацох, дознава Рутенпрес.