Розписани конкурс за информованє на язикох меншинох з Буджетного фонду

БЕОҐРАД – На схадзки Координациї националних совитох (НС-ох) националних меншинох у Републики Сербиї, хтора 21. септембра отримана у Беоґрадзе, одлучене же би и у 2018. року информованє на язикох националних меншинох була приоритетна обласц за финансованє з Буджетного фонду за национални меншини. Таке заключенє будзе предложене и Совиту за национални меншини Влади Републики Сербиї, хтори будзе 4. октобра.

На основи скорейшей одлуки Координациї НС-ох и Совиту за национални меншини, информованє, односно медиї на язикох меншинох, обласц за хтору ше у тим року з Буджетного фонду за шицки меншини видвої милион 800 000 динари, за цо праве 20. септембра розписани конкурс.

Конкуровац можу шицки установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва и други орґанизациї хторим снователє НС-ти националних меншинох, лєбо орґанизациї з цивилного сектору хтори свойо цилї витворюю у обласци защити и унапредзеня правох и положеня националних меншинох у Сербиї, як и фондациї и конференциї универзитетох, односно академиї фаховних студийох.

Конкурс розписало Министерство державней управи и локалней самоуправи, на чию адресу треба посилац прияви, а отворени є по 20. октобер того року.

На схадзки Координациї дата заувага же, практично, тото цо ше тераз вола Буджетни фонд за национални меншини нє фонд у правим смислу, алє є лєм єдна ставка у буджету Министерства державней управи и локалней самоуправи и же ище вше нє виробени параметри и критериї за одредзеованє як ше, и кельо средства будзе зберац до Фонду.

НС-ти прето вимагаю снованє окремного Буджетного фонду за национални меншини, як правней особи, з потребнима структурами и вельо векшима средствами, бо терашнї 1,8 милиони динари мало за шицки национални совити, цо будзе винєшене и на наступней схадзки Совиту за национални меншини Влади Републики Сербиї.