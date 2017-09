Вше иста писня…

ШМЕТАНКА: У свой час млєко по хто зна хтори раз подрагшело, розуми ше за трошительох, алє на тот завод то було пре амбалажу, хтора – твердзели млєчаре – нє затримує шметанку.

– А хто же нам то, вец, сипе води до млєка? – питали ше статкаре.

ТЕПША: Землєдїлци хтори гинто страдали од суши достали якеш надополнєнє, алє им воно виплацоване у трох наступних рокох.

А вец пришла инфлация, та за тото надополнєнє очкодовани землєдїлци нє могли купиц анї – тепшу риби.

КОНЬ: Польопривреда анї нєшка нє ма одвитуюце положенє, та и надалєй ма лєм цагац.

А зна ше хторого коня ґазда прага кед коч залєжнє до ваґашу…

КОСИДБА: Вше пред косидбу землєдїлци патра на горе и модля ше: Най нє придзе даяка буря з лядом и – най будзе добра цена жита.

ШАТВА: Гваря землєдїлци же им пред шатву звичайно нїч нє познате.

Як би нє? Га, познате же драгши гної, драгше нашенє, драгша нафта, защитни средства, резервни часци… Лєм ше нє зна почим будзе жито, кукурица, слунечнїк, цвикла, соя… Алє то уж познате – же то нєпознате.

ШЛЄБОДА: Польодїлци лєдво дочекали нови условия привредзованя. Тераз и вони маю свою шлєбоду – ору аж по жем, шею цо сцу, гноя по волї, защитни средства им нє треба, а за статок им нє бриґа…

ПРОГРАМА: Од шицких програмох котри маме, єдну сиґурно вше витвориме по конєц рока: Новорочну програму!

ЦИПЕЛИ:

– Тоти ципели два раз драгши як метер жита! – гвари купец.

– Га, цо ше чудуєце? – толкує тарґовец. Ципели два, а метер лєм єден. Ґу тому, ципели нови, а жито старе, од влонї.

ЦМОТА: На єдней схадзки, под час розправи о аґраре, у сали нєстало струї. Нїхто ше прето нє возбудзовал. Дискусия предлужена як кед би ше нїч нє случело.

А цо би ше людзе и возбудзовали? Шицким цо робя у аґраре ше уж и так давно зацмело пред очми…