Паломнїцтво Новосадянох до Горватскей

НОВИ САД – Културна рада новосадскей парохиї св. Апостолох Петра и Павла всоботу, 23. септембра, орґанизовала єднодньове паломнїцтво до Дякова, Осиєку и Альмашу у Горватскей.

Перше нащивена Катедрална церква св. Петра Дяковско-осиєцкого надвладичества, дзе их з историю Дякова и Катедрали упознал проф. Лука Марянович, котри им бул водитель и у Спомин-музею бискупа Йосипа Юрая Штросмаєра. У Дякове паломнїки нащивели и церкву Шицких святих, як и манастир Милосердних шестрох св. Крижа.

У Осиєку нащивена Катедрала св. Петра и Павла и манастир шестрох Василиянкох, а паломнїцтво закончене зоз Службу Божу у Альмашу.

Духовна потримовка на тим паломнїцтве бул новосадски парох о. Юлиян Рац, а паломнїцтво орґанизовала предсидателька Културней ради новосадскей парохиї Гелена Бабич.