СРИМСКА МИТРОВИЦА – После длугшого часу, у нашей грекокатолїцкей парохиї у Сримскей Митровици вчера, 24. септембра, отримана Перша причасц, на тот завод з найвекшим числом дзецох дотераз, понеже Першу причасц прияли аж 29-еро дзеци. Подобне число дзецох на Першей причасци – 22-ойо, у Митровици було давного 1974. року.

Першу причасц прияли 15 хлапци и 14 дзивчата з Митровици и Латярку, а на шветочносци присуствовали и дзеци з Беоґраду и Прхова, у општини Шимановци.

За Першу причасц дзеци ше пририхтовали цале лєто, остатнї мешац интензивно кажду соботу и нєдзелю, а у тим им помогли Фечко и Славица Канюґа и Моника Абодї.

На шветочносци було вельо вирних, найблїзша родзина першопричашнїкох, а после орґанизоване пригодне дружене.