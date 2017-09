БЕОҐРАД – Влада Сербиї розписала конкурс за иновацийни дїялносци, у виносу од 90 милиони динари, на хтори ше можу приявиц физични и правни особи, виявел концом прешлого тижня министер без портфеля задлужени за иновациї и технолоґийни розвой Ненад Попович.

За правни особи на конкурсу за иновациї предвидзени 2 милиони динари, а за физични особи 400 000 динари.

Конкурс отворени по 9. октобер.