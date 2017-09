Придац потвердзеня о школованю

СЕРБИЯ – Школяре котри доставаю фамелийну пензию, котри старши од 15 роки, потвердзенє о школованю маю доручиц до конца септембра, а студенти до конца октобра, здогадую з Републичного фонду за пензийне и инвалидске осиґуранє. Потвердзеня же ше школую маю доручиц же би им фамелийна пензия нє була претаргнута.

Потвердзерня мож придац особнє, лєбо послац по пошти до филияли Фонду хтори им виплацує пензию, а на потвердзенє обовязно треба написац матичне число родителя после котрого ше достава пензию.

Школяре фамелийну пензию маю право доставац по законченє школованя, найпознєйше до наполнєтих 20 рокох, а студенти котри ше школоую на високошколских установох до 26 роки.