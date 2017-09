Поволанка польопривреднїком за субвенционованє кредитох

КУЛА – Општина Кула розписала Явну поволанку реґистрованим польопривреднїком з териториї кулскей општини котри заинтересовани за бранє краткорочних кредитох у дїловних банкох, на 12 мешаци, же би ше явели за субвенционованє камати на кредит з буджету Општини Кула, лєбо надополнєня од 100 одсто на уж одобрени краткорочни кредити.

За субвенционованє кредитох за польопривреду, лєбо надополнєньох, Општина Кула у тим року обезпечела 5 милиони динари, а термин за придаванє приявох, з потребну документацию до трошеня тих средствох, а найпознєйше по 31. децембер 2017. року. Прияви треба придавац на писарнїцу у Услужним центре Општини (Ленїнова 11).

Дополнююци информациї мож достац на тел. 025/751-187 (Ґоран Круплянин), а явна поволанка, з потребну документацию обявена на сайту Општини Кула – www.kula.rs.