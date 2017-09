КУД „Жатва” достала 13 нових членох

КОЦУР – У „Руским доме“ у Коцуре всоботу, 23. септембра, орґанизоване уписованє нових членох до секцийох КУД „Жатва“ и уписани 13 нови члени.

„Жатва“ членох уписує до фолклорней, шпивацкей, драмско-бабкаркей, ритмичней, литературней, еколоґийней, дебатней, шаховскскей и историйней секциї, а медзи новима уписанима наймладша членїца ма лєм 6 роки. Найвекше интересованє було за ритмичну и фолклорну секцию.

Перши починю робиц еколоґийна, ритмична и фолклорна секция, а обвисценя о початку роботи секцийох и терминох отримованя пробох и стретнуцох буду виложени на облаку „Руского дому“. Заинтересовани ше и надалєй можу уключиц до даєдней зоз секцийох „Жатви“.

План руководительства КУД же би ше през жиму у Руским доме зиходзели млади, дзеци и старши, же би ту отримовали проби и дружели ше, як у рамикох секцийох, так и нєформално, же би черали идеї и робели на нових проєктох и програмох хтори ше будзе пририхтовац.