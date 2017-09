Почала настава по руски

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера, 24. септембра, у Сримскей Митровици, у ОШ „Йован Попович”, отримана перша годзини зоз школярами основних школох котри и у тим школски 2017/18. року буду ходзиц на виучованє руского язика.

Шицки 17-еро школяре котри прешлого школского року ходзели на руски язик достали припознанє з меном „Ана Кнежевич“, хторе ше у Сримскей Митровици додзелює од 2001. року, як здогадованє на учительку Ану Кнежевич, нар. Ждиняк (1922-2000).

И у тим школским року з дзецми по руски роби проф. руского язика Моника Абодї.