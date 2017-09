На Стретнуцу поетох 13 творителє

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Стретнуцу поетох, литературних и музичних творительох, хторе у организациї Месного одбору Рускей матки (РМ) Руски Керестур отримане всоботу, 23. септембра, у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур наступели 13 творителє, з 19 кельо були поволани.

Свойо твори на руским и сербским язику представели творителє зоз Шиду Саня Тиркайло и Петра Бошняк, Ясна Арбанас зоз Сримскей Митровици, Боро Латинович, Милан Шуша Бєлински и Живоїн Кулянчич з Кули.

Найвецей було домашнїх, та свойо твори презентовали Юлиян Лазор, Михайло Катона, Любица Няради, Владо Владимир Будински, Славко Пап, Мария Ковач Дорошки и Дюра Папуґа.

Предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа наявел же пречитани роботи буду обявени у глашнїку РМ, а подзекованя за участвованє шицким учашнїком уручела предсидателька Месного одбору РМ Дорошкова. Стретнуце предлужене з нєформалним друженьом на коктелу хтори пририхтали домашнї.