Интересантне друженє у Руским доме

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре всоботу, 23. септембра, отримане друженє з назву „Зашпивайме вєдно“, у орґанизациї КУД „Жатва“ .

Друженє було обдумане як опущена програма, у хторей участвовали дзеци и старши, котри през програму упознали присутних з нашу музику и секциями котри робя у рамикох „Жатви“.

На програми школяре виражели жаданє чуц стари шпиванки хтори ше дакеди шпивало и на Горнїци, та браца Миленко и Владимир Тамашово одграли и одшпивали три таки шпиванки – „Червена курочка, били когут“, „Ей нє плєцце, нє мотайце“ и „Желєна ґалатия“ .

З першима записами наших народних шпиванкох и їх авторами присутних упознала Катарина Недич, потим приказани знїмок шпиваня вирних у церкви, хтори знял Славе Шанта, а Марина Медєши пречитала текст о нашому етно-музиколоґови о. Онуфрийови Тимкови, котри цали свой живот пошвецел Богу и музики.

Часц програми була пошвецена и нашому визначному композиторови класичней музики Иванови Ковачови, о чиєй роботи бешедовал Давид Неделькович, а потим коцурски шпивач Михайло Будински младим у Руским доме поручел най цо вецей творя у рускей музики и сам, з провадзеньом на ґитари, виведол єдну свою шпиванку.

Музично-културна дїячка др Єлена Планчак Хома, котра роками шпива у хорох, публики бешедовала о своїм ентузиязму и шпиваню у хорох у наших дружтвох, а потим пущени панк-рок шпиванка ґрупи „Крейзи Казнс” з Руского Керестура и джез-нумера Владимира Малацка, тиж з Керестура.

Програма „Зашпивайме вєдно“ закончена зоз шпиванку „Вечар майови“, хтору одшпивали члени „Жатви“, а на тим приємним друженю присутни видзели и як випатра перша руска ґрамофонска плоча и рижни компакт-диски з руску музику.