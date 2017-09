Руски дружтва на Фестивалє фолклорних традицийох Войводини

ВЕРБАС – Прешли викенд, од 22. по 24. септембер, у Вербаше отримани 39. Фестивал фолклорних традицийох Войводини на хторим, медзи 98 ансамблами 26 националних заєднїцох з Войводини, участвовали и три руски шпивацки и музични ансамбли хтори ше пласовали на тоту найвисшу смотру народней традициї у Покраїни.

Нашо ансамбли на Фестивалє участвовали всоботу, 22. септембра, а перша наступела Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, хтора приказала обичай „Закончованє жатви при Руснацох у Шидзе“, уметнїцкей руководительки Снежани Лазич, а з провадзеньом оркестру под руководительством Драґана Макивича. На Фестивал ше пласовала и Младша шпивацка ґрупа истого КУД, хтора виведла народну шпиванку „Кед я на Торише“, дует „Фуяра, фуяра“, а шпивачох пририхтала Наташа Еделински Миколка.

Дзивоцка шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур на покраїнскей смотри участвовала з двома народнима шпиванками – „Мамо моя, мамо“ и „Там у лєше“, под уметнїцким руководительством мр Мирка Преґуна.

Аматере КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу на Фестивалє наступели з приказом обичаю „Оберачка грозна при Руснацох у Бикич Долу“. Уметнїцки руководитель Бикичанох Борислав Барна, а на смотри Бикичаньох на гармоники провадзел мр Мирко Преґун.

Дзень пред тим, пияток, 24. септембра, на Дзевяти Фестивалє дзецинскей жридловей творчосци, тиж у Вербаше, наступела Дзецинска фолклорна ґрупа Руского културного центру з Нового Саду з танцом „Облїванє”, у хореоґрафиї Владимира Ивана.